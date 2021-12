Ameli Morezmo novi direktor Rolan Garosa

Proslavljena francuska teniserka Ameli Morezmo nova je direktorka Rolan Garosa, objavili su iz uprave turnira na društvenim mrežama.

Morezmo je prva dama koja će voditi gren slem turnir na šljaci, a na ovu funkciju došla je umjesto Gija Foržea.

"Veoma sam ponosna što sam postala dio ovog tima. Prihvatila sam ulogu direktora turnira sa velikim ambicijama. Trudiću se da i u ovom poslu zadržim visoke standarde, slobodu i strast koji su me vodili cijelog života", rekla je Morezmo.

Ameli Morezmo je u bogatoj karijeri osvajala titule na Australijan openu i Vimbldonu, a na Rolan Garosu je nekoliko puta dolazila do četvrtfinala.

Morezmo je na ovu funakciju imenovana dva dana nakon što je Gi Forže podnio ostavku.

