Armenulić: Za Novaka bi bilo najbolje da se vrati kući

BEOGRAD - Teniski stručnjak i bivši teniser Radmilo Armenulić izjavio je da je cjelokupna sitaucija u vezi sa Novakom Ðokovićem u Australiji jedna nesvakidašnja afera koja se nikada nije desila u sportu.

Advokatski tim najboljeg tenisera sveta Novak Ðoković uspio je da se izbori za tročlano vijeće na večerašnjem suđenju od 23.30 sati pred Federalnim sudom Australije.

"To je nesvakidašnja afera, ne mogu da se setim da li se to negde u sportu dešavalo, pogotovo u tenisu. Nikada. Vlasti u Melburnu su pokazale da ne poštuju svoje odluke. Oni su izabrali sudije, a kada sudije donesu odluke, onda ponište tu odluku. To je nesvakidašnje za jednu ozbiljnu državu. Zamislite kada bi se kod nas desilo da ministar može da poništi odluku premijera ili predsednika države. Premijer je sam priznao da nema poslednju reč, već ministar. To je skoro da vas ta odluka zasmejava, a ne da je shvatite ozbiljno", rekao je Armenulić za Tanjug.

Ðoković je suđenje čeka u imigracioni pritvor u Melburnu, prije donošenja konačne odluke o deportaciji ili dozvoli da zaigra na Australijan openu.

"Novak je izuzetno izmaltretiran, toliko da će to da se odrazi na njegovo psihičko i fizičko stanje. Pogotovu su u opasnosti naredni turniri. Nisam veliki optimista. Ne znam šta će večeras da se desi, ali za Novaka bi bilo najbolje da se spakuje i da se vrati kući. Mislim da je to jedina ispravna odluka", kaže Armenulić.

On je istakao da je važno što su pojedini aktivni i bivši teniseri podržali Novaka i što su stali u njegovu odbranu, a osvrnuo se i na izjavu Španca Rafaela Nadala da niko nije veći od Australijan opena.

"Nadal daje oprečne izjave, čas podržava Novaka, čas kritikuje. Mislim da je Nadalu najvažnije da Novak ne igra kako bi on možda osvojio. Jednostavno, takvu je izjavu i dao. Drugim rečima, kazao je da se boji Novaka i jednostavno je priznao da je Ðoković bolji od njega. Nadalove izjave ne uzimam mnogo u obzir".

Armenulić se osvrnuo i na to što je direktor turnira Kreg Tajli rezevrvisan po pitanju Novakove situacije, kao i na to što ATP nema nikakvu reakciju.

"To je velika sramota, ATP bi trebalo da stane iza svog igrača, posebno što je Novak uvek podržavao ATP i učestvovao u njihovom radu. Mislim da je ATP trebalo odvano da se oglasi, da ga podrži i da kritukuje vlasti u Melburnu, rukovodstvo AO i da direktoru turnira skrene pažnju da treba da se ponaša kao sportista, a ne kao funkcioner".

Kako kaže, cijela sitaucija uticaće na spremnost Ðokovića, ako dobije dozvolu na nastupi na prvom Gren slemu sezone.

"Sigurno će da smeta, Novak nije imao neke pripreme. Nije odigrao nijedan turnir, a ovo što je trenirao nekoliko dana ne znači mnogo. Stalno su mu prekidali trening, to će da utiče na njegovu formu. Nadam se ako bude igrao, da će prvi meč sa Kecmanovićem da mu bude priprema, da će evenutalno da se vrati u svoju prosečnu formu. To bi bilo dobro. U svakom slučaju, Ðoković nije dobro pripremljen i postoji opasnost da dođe do nekih iznenađenja".

Armenulić kaže da se boji da se cijela situacija sa Australijan opena ne preslika na naredne turnire.

"Plašim se da se to ne prenese na ostale turnire, recimo Vimbldon. već je Džonson izjavio da ako nije vaksinisan da nije dobrodošao na Vimbldon. Bojim se da će imati problema, ukoliko odigra Australijan open, da će imati problema i na Rolan Garosu i Vimbldonu. Sačekajmo da vidimo šta večceras da se desi, pa onda da prognoziramo dalje korake", zaključio je Armenulić.