Australijski novinar: Čuo sam da će Đoković biti deportovan

Australijski novinar Pol Bonđorno prenio je da će najbolji teniser svijeta Novak Đoković biti deportovan.

Kolumnista lista "Sandej pejper" i stručnjak za politička dešavanja u Australiji saznaje da će Đoković biti deportovan.

Javlja da ima pouzdane informacije da će ministar za imigracije Aleks Hok donijeti odluku u četvrtak ujutru.

On će odlučiti da će Đoković biti deportovan i da će morati da napusti Melburn.

Bonđorno je poznat po tome što kritikuje Vladu Australije, pa sada misli da će deportacijom Novaka pokušati da "operu" greške.

I am hearing @AlexHawkeMP will boot out the Joker tomorrow.