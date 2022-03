Azarenka iznenada napustila teren: Nije ni trebalo da igram…

Iskusna bjeloruska teniserka Viktorija Azarenka iznenada je odlučila da napusti meč trećeg kola turnira u Majamiju u trenutku kada je gubila s 2:6, 0:3 od 16-godišnje Čehinje Linde Fruhvirtove, 279. igračice svijeta.

Teniska javnost oštro je reagovala na ovakvu odluku 32-godišnje Azarenkove, a ona se oglasila saopštenjem za javnost. Azarenka je objasnila šta je bio uzrok odluke koja je šokirala publiku.

"Nije trebalo da izađem na teren. Posljednje nedjelje bile su izuzetno stresne za mene privatno. Posljednji meč me je iscrpio, ali sam željela da igram pred sjajnom publikom koja mi je toliko pomogla. Željela sam da se odužim, ali to je bila greška. Napraviću pauzu, pa ću se vratiti. Izvinjavam se navijačima zbog ovoga što se dogodilo jer su bili sjajni i navijali su za mene. Uvijek sam se radovala izazovu koje nosi nadmetanje, ali danas je za mene to bilo previše. Moraću da naučim nešto iz ovoga. Željela bih da čestitam svojoj protivnici i poželim joj mnogo sreće do kraja turnira i u čitavoj profesionalnoj karijeri", stoji u saopštenju bjeloruske teniserke.

Azarenka je tokom karijere bila i prva igračica svijeta, a dva puta je osvajala Australijan open – 2012. i 2013. godine.

Azarenka should be banned from tennis. At 2-6 0-3 down, she took her bags and left the court. Not even shaking her opponent's hand. If you feel frustrated that a 16 year old humiliates you, just retire from sport! Congrats Fruhvirtova! #MiamiOpen2022 #wtamiami https://t.co/Cl1EfrL3pW