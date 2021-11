Cicipas: Morao sam to da uradim

Grčki teniser Stefanos Cicipas nije baš 100 odsto spreman za Završni masters u Torinu.

Treći igrač svijeta je prošle sedmice u Parizu predao Alekseju Popirinu meč drugog kola zbog povrede.

"U Parizu je bilo veoma bolno za mene što sam razočarao navijače, što nisam mogao da završnim meč", rekao je Cicipas i dodao:

"Ipak, morao sam to da uradim. To je bilo za moje dobro. Posljednjih dana treniram sa bolom, ali osjećam se mnogo bolje nego prije pet-šest dana. Nadam se da će do mog prvog meča svi problemi nestati i da ću moći da odigram najbolji tenis."

Cicipasu je najveći uspjeh na ATP finalu bio trofej 2019, kada je pobijedio Dominika Tima.

Ove godine je u grupi sa Đokovićem, Rudom i Rubljovom.

