Cicipas operisao lakat

Grčki teniser Stefanos Cicipas operisao je lakat.

Cicipas je povrijedio lakat i morao je na operaciju, a povreda nije bila toliko ozbiljno kao što se u prvom trenutku činilo.

Grk neće morati dugo na pauzu, pošto će se na teren vratiti za dvije nedjelje.

Trenutno četvrti teniser svijeta će odmoriti dvije nedjelje posle operacije i počeće pripreme za novu sezonu.

Treniraće u Abu Dabiju, prenosi b92.

U poruci na društvenim mrežama poručio je da se sprema za Australiju (Australijan open) i da jedva čeka da igra u Melburnu.

Tsitsipas had an elbow surgery already. "Next stop, pre-season in Dubai two weeks from now and then looking forward to Australia." It looks like it's not too serious. pic.twitter.com/HSrUjqwoeh