"Da je to uradio 'latino', izbacili bi ga na tri mjeseca"

Mnogo se prašine diglo u vezi sa time da li je Dženson Bruksbi trebalo da bude diskvalifikovan na startu mastersa u Majamiju, u duelu sa Federikom Korijom iz Argentine. Tokom trećeg seta, Bruksbi je bacio reket, skupljač lopti se pomjerio, ali ga je reket ipak pogodio u nogu.

Korija je još na terenu tražio da 21-godišnji Amerikanac bude diskvalifikovan.

"Mislim da je trebalo da bude diskvalifikovan. Kada se pogodi neko drugi na terenu, nezavisno od jačine, to treba da bude diskvalifikacija. Pri tom je već ranije tokom meča bacao reket, u prvom setu", rekao je Korija.

Ipak, sudija Karlos Bernardes nije reagovao, što nije leglo Argentincu.

"Rekao sam mu da me je razočarao, jer nije ni pitao skupljača kako se osjećao. Ne znam zašto se ponio tako", kazao je Korija.

Na konstataciju novinara da je možda uticaja imalo i to što je Bruksbi Amerikanac, a turnir se igra u SAD, Korija je uz osmjeh rekao:

"Da sam to uradio ja ili bilo koji drugi 'latino', izbacili bi me na tri mjeseca".

Bruksbi je kažnjen oduzimanjem poena, dobio je na kraju meč u tri seta.

"Ozbiljno, šta je potrebno da se desi? Da padne krv, pa da se propisno kazni igrač. Ovo je apsolutno apsurdno", prokomentarisao je Patrik Mekinro, nekadašnji selektor Dejvis kup selekcije SAD.

U kontekstu skorašnjih ispada Aleksandera Zvereva i Nika Kirjosa, jasno je da ATP ima problem sa ponašanjem igrača u posljednje vrijeme.

Jenson Brooksby got a point penalty for this. His opponent, Federico Coria, seemingly thought he should get more. Can see why. https://t.co/YTgy4xF5B8