Da li će Medvedev biti izbačen sa Vimbldona?

Ruskom teniseru Danilu Medvedevu prijeti opasnost da neće moći da igra na trećem gren slemu sezone Vimbldonu zbog trenutne vojne operacije njegove zemlje u Ukrajini, javljaju američki i britanski mediji.

Novinar Kris Smit naglašava da će Medvedev, po njegovim informacijama, morati da priloži uvjerenje da ne podržava politiku predsjednika Rusije Vladimira Putina, te da neće mahati ruskom zastavom.

Tamošnji ministar sporta Najdžel Hadlston rekao je da se trenutno razgovoara sa Ol Ingland Klubom o uslovima pod kojim bi ruski teniseri mogli da nastupaju na travnatom Grend slemu.

Medvedevu je dobro krenulo ove godine, iako nije uspio da se kruniše na Australijan openu gdje je poražen u finalu od Rafaela Nadala, ali je uspio da preuzme prvu poziciju ATP liste od Novaka Đokovića.

Ipak, radost je trajala veoma kratko, jer je Medvedev već na Indijan Velsu doživio veliki udarac eliminacijom u ranoj fazi, tako da će Đoković po završetku takmičenja koji je u toku ponovo doći na vrh svjetskog tenisa.

Rusu za sada niko ne pravi probleme na američkoj turneji i vjerovatno da se neće ništa epohalno po političkom pitanju desiti ni u Majamiju.

Nakon toga sljedi sezona na šljaci, a situacija u vezi Vimbldona će vjerovatno biti jasna i do samog početka drugog gren slem turnira Rolan Garosa.

