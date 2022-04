Danil Medvedev ide na operaciju

Ruski teniser Danil Medvedev pauziraće mjesec do dva zbog operacije bruha i propustiće dobar dio sezone na šljaci.

"Posljednjih mjeseci igrao sam sa malom kilom. Poslije konsultacija s timom, odlučio sam da odem na mali zahvat kako bih riješio taj problem. Vjerovatno ću biti van terena mjesec do dva, i naporno ću raditi kako bih se uskoro vratio na teren. Hvala na podršci", napisao je Medvedev na društvenim mrežama.

Hi everyone. The last months I have been playing with a small hernia. Together with my team I have decided to have a small procedure done to fix the problem. I will likely be out for the next 1 - 2 months and will work hard to be back on court soon. Thanks for all the support.