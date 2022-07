Danilovićeva već osvojila titulu

Srpska teniserka Olga Danilović osvojila je titulu u Lozani dan prije finala.

Danilovićeva je osvojila trofej u dublu sa Kristinom Mladenović prije nego što je finale odigrano.

Danilovićevoj i Mladenovićevoj su meč dan prije odigravanja predale Tamara Zidanšek i Ulirike Eikeri.

Podsjetimo, Olga u nedjelju igra finale singla protiv Petre Martić, prenosi B92.

Srpkinja i Francuskinja srpskog porijekla su u polufinalu savladale Han i Panovu sa 6:1, 6:2 poslije samo 55 minuta igre.

To je bila treća pobedja u nizu za Olgu i Kristiju, pošto su prethodno bile bolje od Heisen i Mari (2-1), odnosno Kalinske i Olaru (predaja).

Ovo je druga dubl WTA titula za nekadašnju juniorsku dubl šampionku Vimbldona, nakon Taškenta 2018. godine.

Tada je osvojila trofej u paru sa slovenačkom igračicom Tamarom Zidanšek, koja je upravo predala u finalu u Lozani zbog korona virusa.

@danilovic_olga/@KikiMladenovic take the doubles title in Lausanne due to the withdrawal of Eikeri/Zidansek (Zidansek-illness). Danilovic now has two WTA doubles crowns and Mladenovic has 26.#WTALausanne