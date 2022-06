Đoković: Jasno su nam stavili do znanja da ne žele da postojimo

Novak Đoković je na konferenciji za medije govorio o borbi protiv "establišmenta" i svojoj organizaciji PTPA.

Đoković je Uniju igrača osnovao prije skoro dvije godine, kako bi bolje nego što je to ranije rađeno zastupao prava igrača na ATP i WTA turu.

Utisak je, međutim, da Novakova vizija nikako ne uspijeva da dobije trakciju koju bi trebalo da ima.

"Skoro dve godine je prošlo od osnivanja PTPA, i sve što smo do sada doživeli od strane svih mogućih vladajućih tela muškog i ženskog tenisa je - ignorisanje. Jasno su nam stavili do znanja da ne žele da da mi postojimo, što je motiv više za nas da se izborimo za svoje mesto - koje zaslužuje svaki igrač. Iako se ne priča o tome puno, u tenisu ne postoji nijedna asocijacija koja se bravi pravima igrača u potpunosti", rekao je Đoković srpskim novinarma u Londonu.

PTPA je nedavno dobio novog, veoma iskusnog izvršnog direktora koji bi trebalo da podigne organizaciju na viši nivo.

"Najnovija vest od pre nedelju dana je da imamo našeg novog izvršnog direktora, koji je radio u igračkim sindikatima američkog fudbala. Iako nije radio u tenisu, ima veliko iskustvo u formiranju i rukovođenju sindikatom igrača koji je deo jednog velikog globalnog sporta. Mislim da će on značajno da doprinese u formiranju strukture sistema. Dosta smo komunicirali u poslednje vreme o strategiji koja bi mogla da nam donese željene rezultate", dodao je treći teniser planete.

I pored problema s kojima je PTPA suočen od osnivanja, Novak nije klonuo duhom.

"Ova naša, novopečena i formirana pre godinu i po dana - će sigurno postojati i jačati iz dana u dan, a to podrazumeva proces koji ume da traje duže. Da smo mi eventualno prihvaćeni, da nam je dato mesto za stolom i kredibilnost - stvari bi išle mnogo brže, ali to nije slučaj. To vreme nameravamo da iskoristimo u pripremanju strategije da bismo se izborili za mesto na pregovaračkom stolu - za kojim se donose velike odluke koje su vezane za poslovnu stranu i pravila ovog sporta, teme na koje igrač ne može da utiče jer mu nije dato pravo glasa. Jasno, mi nameravamo da to promenimo", podvukao je srpski teniser.

