Đoković: Nismo bili favoriti, igrali smo protiv najboljih

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković završio je sezonu, u kojoj je stigao do tri Grend slem titule.

On je u singlu pobijedio Marina Čilića u polufinalu Dejvis kupa, ali je u paru sa Filipom Krajinovićem poražen od Nikole Mektića i Mate Pavića.

Srbija je ostala bez finala, a jednog novinara zanimalo je da li Novak žali za krajem sezone, u kojoj je između ostalog poražen i od Medvedeva na US openu.

"Sezona je za mene danas završena, neću da žalim ni za jednim turnirom koji sam odigrao posle datuma koje ste pomenuli. Dajem sve od sebe, kao i uvek, za nacionalni tim. Dodatna je važnost i značaj kada su svi uključeni. Nažalost, to nije bio slučaj. Jedna pobeda u singlu nije dovoljna. Ovakva vrsta takmičenja je okrutna na neki način jer zahteva od vas da pobedite svaki meč koji igrate, i setovi se računaju", rekao je Đoković sinoć na konferenciji za medije.

Đoković je rekao da su dobili još jednu priliku kao jedna od dvije najbolje drugoplasirane selekcije.

"Danas nismo imali sreće. To je sport. Šta možemo? Ne kajem se ni za šta u životu. Pokušavam da izvučem pouke posebno u teškim trenucima. Koliko god bolelo, to su obično najveće prilike za jačanje, rast, razvoj, da se postane još bolji čovek i igrač. Nadam se da ćemo naučiti nešto iz svega ovoga. Postoji mnogo stvari koje možemo naučiti pojedinačno i kao tim. Cilj je uvek da se ode daleko u Dejvis kupu jer nam je svima stalo kad igramo za naš tim i naciju", dodao je Đoković.

Đoković zna šta je potrebno Srbiji za osvajanje Dejvis kupa, drugog poslije 2010. godine.

"Izašli smo na teren sa verom da možemo da uspemo. Zašto bismo izlazili na teren ako bismo izlazili sa belom zastavom? Viktor je spomenuo, znali smo da će ovo biti najteži meč za nas. Znali smo da nismo favoriti u dublu jer smo igrali protiv najboljih na svetu, dva momka koji stalno igraju zajedno, znaju se dobro. Oni su specijalisti za dubl. Na to se fokusiraju. Mi nismo mnogo igrali dubl. Da bismo osvojili Dejvis kup moramo da imamo više dubl igrača, moramo da imamo dubl tim, inače će biti veoma teško. Oni tačno znaju gde će loptica da ide, ko izlazi, ko pokriva. Stalno vrše pritisak. To je što je, pokušali smo. Nije uspelo. Definitivno treba da unapredimo dubl deo našeg tima. Moramo da imamo dubl koji stalno igra zajedno. Inače, to će biti kao penjanje na Mont Everest", istakao je Novak.

Podsjetimo, nedavno su članovi reprezentacije Srbije postali braća Sabanov, Matej i Ivan, koji su posvećeni isključivo dublu.

(B92)