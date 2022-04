Đoković: Ostao sam potpuno bez gasa

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković je neočekivano rano završio takmičenje na Mastersu u Monte Karlu.

Poslije poraza od Španca Alehandra Davidoviča Fokine srpski teniser je otkrio kako se osjeća i kakve su mu impresije poslije tek četvrtog meča od starta godine.

Na pitanje šta bi promjenio na startu sezone, a da je to u mogućnosti, Novak je bio vrlo jasan u odgovoru.

"Nema tog 'ako'. Tako je kako je. Očigledno sam razočaran što sam izgubio meč na ovakav način. Ipak, neću stati ovde. Nastaviću da gradim formu za Rolan Garos. Znate, to je veliki cilj u sezoni na šljaci. I pre nekoliko dana znao sam da će mi trebati vremena da počnem da se osećam najbolje na šljaci. Istorijski, to je uvek bio slučaj. Nikada nisam igrao dobro na prvim turnirima na šljaci u sezoni, ali u redu je. To je što je. Moram da prihvatim poraz i nastavim da radim", kaže Đoković.

Priznao je da je, kao i poslije svakog poraza, razočaran.

"Naravno da sam razočaran. Niko ne voli da gubi. Svi smo profesionalni sportisti. To nam je posao. Izlazimo na teren i pokušavamo da pobedimo. Da, nije mi se dopalo to kako sam se fizički osećao u trećem setu. Ostao sam potpuno bez gasa. Nisam mogao da ostanem u razmeni sa njim. Ako ne možete da ostanete u reliju, ako ne osećate noge na šljaci, onda je nemoguća misija. Ne dopada mi se to, taj osećaj koji sam imao u trećem setu, ali videću šta je. Idamo iz početka, nadam se boljem naredne nedelje u Beogradu", dodao je.

Novak ne deli impresiju pojedinih novinara da je publika u Monte Karlu, već na početku meča, bila protiv njega.

"Da budem iskren, imam sasvim drugačiju percepciju od vas. Nisam osetio to da su bili protov mene. Zapravo, publika je bila divna i lepo su nas prihvatili. Navijali su za obojicu, bilo je dobrih poena. Imao je dupli brejk, igrao dobro. Iskreno, imao sam daleko neprijateljskije okruženje u karijeri. Ovo je bilo sjajno. I hvala im što su ostali tu satima", kaže Đoković.

Tokom meča, Novak je imao "razgovor sa samim sobom", očigledno je da nekim stvarima nije bio zadovoljan.

"U smislu priče sa samim sobom, nije mi to prvi put. To je normalno kada ste u meču nečim frustrirani. Imate različite reakcije. Što se tiče ponašanja, bio sam u redu. Verovao sam da mogu da se vratim i dobijem meč. Ostao sam na terenu iako je dosta toga išlo protiv mene u smislu kako sam se osećao na terenu. Što se tiče igre, fizički, bio sam daleko od svog najboljeg. U takvim okolnostima potrebno je da radite duplo više nego normalno. I igrao sam protiv specijaliste za šljaku. Imao je meč na centralnom terenu dan pre. Očekivao sam težak meč, fizičku bitku i to je bilo to. Nažalost, završio sam nedelju rano. Moram da budem optimista i da gradim formu za Rolan Garos, gde želim da budem na vrhuncu igre", zaključio je Đoković.

(B92)