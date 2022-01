Đoković čestitao Nadalu

Srpski teniser Novak Đoković čestitao je Rafaelu Nadalu na osvojenoj 21. Grend slem tituli.

Rafael Nadal je sa 3-2 u setovima bio bolji od Danila Medvedeva u finalu Australijan opena.

Na taj način je došao do 21. Grend slem titule i Novak Đoković mu je na tome čestitao.

"Čestitam Rafaelu Nadalu na osvojenom 21. Grend slemu, to je veliki uspeh. Uvek je imao taj impresivni borbeni duh koji mu je donosio prevagu u mečeveima. Čestitam i Medvedevu, dao je sve od sebe", napisao je Đoković.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc