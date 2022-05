Đoković i Mari u neobičnom terminu

​U četvrtak će na Mastersu u Madridu biti odigran još jedan okršaj velikih rivala Novaka Đokovića i Endija Marija.

Organizatori su saopštili da će taj susret trećeg kola biti odigran u neobičnom terminu, od 12.00, naravno na centralnom terenu.

Očekivalo se da će to možda biti nešto kasnije zbog gledanosti, ali će ipak izaći prvi na teren.

Biće to njihov prvi duel poslije pet godina i Dohe 2017. godine, a Đoković vodi ukupno sa 25:11 u pobjedama.

Još jedan srpski teniser Dušan Lajović će igrati protiv Huberta Hurkača i drugi su na programu na terenu "Aranča Sančes", pa neće na teren prije 13.30.

Rafael Nadal i David Gofan su treći na programu na centralnom terenu i neće na teren pre 16.00, prenosi B92.

Djokovic Murray: the #MMOPEN will witness a new chapter in their rivalry on Thursday (12.00 pm) @DjokerNole | @andy_murray | #MMOPEN pic.twitter.com/csHsb5v4mQ