Đoković izbjegao žestoku kaznu ATP-a

Srpski teniser i prvi reket svijeta Novak Đoković izbjegao je žestoku kaznu od strane Asocijacije profesionalnih tenisera (ATP) i to zbog toga što je bio prijavljen za Masters u Indijan Velsu iako je znao da neće da nastupi zbog korona mjera koje su trenutno na snazi u SAD.

Nole je bio prijavljen i nije se na vrijeme povukao pa je napravio malu pometnju u žrijebu i to je razlog zbog čega mu je prijetila kazna.

Prema pravilima Nole je mogao da bude automatski suspendovan na narednom Masters turniru i prijetilo mi je oduzimanje poena sa Mastersa na kojem je najviše poena zaradio tokom prethodnih 12 mjeseci, a u njegovom slučaju je to Pariz gdje je osvojio 1.000 bodova.

"Bilo koj igrač koji se povuče iz glavnog žrijeba ATP Masters 1.000 turnira dobiće kaznu i biće suspendovan sa jednog narednog ATP Masters 1.000 turnira. To će biti turnir na kome je igrač zaradio najviše poena tokom prethodnih 12 mjeseci", navodi se u pravilniku ATP.

Teniseri mogu da budu izuzeti od kazne pod određenim uslovima, te se Nole žalio i njegovi argumenti su uvaženi i zato neće biti kažnjen.

Novak Djokovic wins appeal against ban from Paris tournament after Indian Wells withdrawalhttps://t.co/v8KVYzARfn