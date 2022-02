Đoković oborio još jedan rekord

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković nastavlja da piše istoriju.

Đoković je započeo 360. nedjelju na prvom mjestu, što je ubjedljivo najviše u istoriji muškog tenisa u Open eri.

Ostalo mu je još 17 nedjelja da prestigne Štefi Graf na vječnoj teniskoj listi.

Novak Đoković još nije igrao ove sezone, a povratak na teren ga očekuje 21. februara, kada će učestvovati na ATP turniru u Dubaiju.

Do tada, oboren je još jedan rekord.

Đoković je postao prvi teniser u istoriji koji je imao više od 85 nedjelja vezanih na prvom mestu ATP liste, u dva navrata.

Prvi put je to uspio od 2014. do 2016. godine, kada je bio 122 nedjelje prvi, a sada je to uspio i drugi put.

Nastavljaju da padaju razni rekordi.

