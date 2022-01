Đoković ostaje u Australiji do ponedjeljka

Novak Đoković za sada još neće biti deportovan iz Australije, pošto je sud Viktorije zakazao izricanje odluke za ponedjeljak na žalbu koju su njegovi advokati podnijeli nakon što su vlasti Viktorije i Australije "udruženim snagama" zabranili najboljem teniseru svijeta da uđe u zemlju, a potom odlučili i da ga deportuju.

Novak je uložio i posljednji napor da spriječi deportaciju i da mu dozvole da radi ono što najviše voli - da igra tenis, na svom omiljenom turniru, gdje nikad nije izgubio finale, a osvojio je rekordnih devet trofeja.

It’s been an eventful 24 hours for Novak Djokovic. Here’s how it panned out - from the moment Novak arrived to have his passport stamped by Border Force officials, to his arrival at a City hotel where he’s currently being detained. https://t.co/y4L3ClCNOU pic.twitter.com/WxcNJzjqwC