Đoković otkrio zašto ga Jelena kritikuje i šta čita, Rusi su u prvom planu

Srpski teniser Novak Đoković je govorio o tome kako provodi slobodno vrijeme u Parizu gdje trenutno nastupa na Rolan Garosu i analizirao je predstojeći duel protiv Aljaža Bedenea.

Nakon što je Đoković savladao Aleksa Molčana u drugom kolu, već je razmišljao o onome što ga čeka u trećem protiv Bedenea. Do sada je samo tri puta igrao protiv Slovenca, posljednji put još 2017. godine, a svaki put je izašao kao pobjednik.

"Nisam igrao protiv njega dugo. Nešto sam načuo da je on razmišljao da se povuče na kraju ove sezone. Interesantno će biti sigurno jer će igrati rasterećenije kada je već doneo tu odluku. Tako je i igrao, video sam danas, nezgodan je igrač, na šljaci pogotovo. Bedene je igrač koji igra brzo, veoma je talentovan, lagan, mislim da smo ovde igrali pre nekih četiri-pet godina. Ne potcenjujem nikoga, sigurno ne njega, poznajem ga dosta dugo, na Turu je dugo, nismo imali priliku da igramo dosta ali uradiću domaći zadatak i biću spreman", započeo je Đoković, a prenosi Nova.rs.

Objasnio je i šta čita u slobodno vrijeme.

"Trenutno čitam ruske pisce, ali ne one koji su poznati, već one manje poznate. Streljnikova se zove spisateljica koja piše o različitim tehnikama i metodama koje se mogu koristiti da bi bio u što optimalnijem zdravlju. Recimo, knjiga koju sada čitam se tiče različitih tehnika disanja, pa objašnjava u prvom delu knjige fiziologiju i anatomiju, prosto, kako uopšte izgleda sistem disanja, određene metode i tehnike koje mogu da se koriste da se poveća nivo energije, da se smiriš, opustiš i tako dalje. Mene jako interesuje ta oblast zdravlja u svakom pogledu, psihofizičkom, emotivnom, duhovnom, pa uglavnom tu literaturu volim da čitam. Žena me uvek kritikuje da ponesem sa sobom mnogo više knjiga nego što stignem da pročitam. Nosim sigurno jedno desetak knjiga čak i ako idem na samo dve nedelje. Jednostavno, volim da imam jer mi raspoloženje varira iz dana u dan, pa onda volim da čitam više knjiga, u zavisnosti kako se osećam", zaključio je najbolji teniser svijeta.