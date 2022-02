Đoković ponovo na terenu

Prvi teniser svijeta Novak Đoković stigao je u Dubai kako bi u tom gradu odigrao prvi turnir u sezoni.

Turnir iz serije 500 kreće sljedeće nedjelje, a srpski teniser se priprema za nastup.

On je već odradio trening, kao što može da se vidi u prilogu, a stigao je i da odigra popularni nožni tenis.

Đokoviću će turnir u Dubaiju biti prvi ove godine, nakon što mu je zabranjen nastup na Australijan openu.

Novak je pet puta bio pobjednik Dubaija - 2009, 2010, 2011, 2013. i 2020. godine.

(B92.net)

Someone is having loads of fun in Dubai @DjokerNole #djokovic @NovakFanClub : https://t.co/gXOu5HJINe pic.twitter.com/cRou80bSc7