Đoković progovorio o potezu Britanaca: Ponizili su me na svetskom nivou

Najbolji teniser svijeta ponovo je pričao o dešavanjima u Australiji. Teško će im zaboraviti ono što su mu uradili.

"Ne mogu da izbrišem iz sećanja ono što se dogodilo. Toliko je sve sveže. Bilo je i drugih stvari koje su me uzdrmale i koje ne mogu da zaboravim. A kamoli ovako nešto. To je stvarno bio presedan u svakom smislu. Mogu da prihvatim da je to tako kako jeste, i da nastavim dalje. Ono što sigurno nećete čuti ili videti od mene je da bežim od odgovornosti i želje da odgovorim nekome na neko pitanje. Ništa ne krijem, ni od koga ne bežim. Tu sam, pozvao sam BBC koji nije uvek bio prijateljski nastrojen prema meni. Došli su u Beograd i hvala im na tome. Skoro sat i po vremena smo pričali, iako su oni objavili samo pola sata intervjua", rekao je za Sportklub Novak Đoković.

"Stvorila se jedna jako ružna slika o meni. Ponizili su me, ako mogu da kažem i na svetskom nivou. Zato je bitno da imam priliku da uvek kažem nešto, ako neko želi nešto da me pita, odgovoriću, ponavljaću svoje odgovore jer nemam šta drugo da dodam osim onoga što sam rekao za BBC.

Đoković je poručio da će jednu stvar uporno ponavljati.

"Uradio sam sve što je od mene bilo traženo. Bio sam u poziciji kao i svaki drugi teniser. Vidim da postoji neko uvjerenje da sam ja bio privilegovan i dobio taj status zbog onoga što jesam. Reći ću nešto što je BBC isekao, a ovo ću ponavljati kao papagaj: Svi su imali isto izuzeće, ja sam došao u Australiju, deset dana pre mene teniserka iz Češke i trener iz Hrvatske su ušli sa identičnim izuzećem. Ona je igrala turnir, on je trenirao svog igrača i nikakav problem nije bio. Odjednom je problem nastao zbog toga što sam ja došao. Zbog čega? Vi mi odgovorite."

Novak je objasnio i zbog čega je izabrao BBC, zašto je bar Englezima otvorio dušu.

"Pozvao sam BBC jer bi rekli da sam namestio intervju da sam pričao s nekim ko mi je naklonjeniji. mislili bi da bežim od neugodnih situacija i pitanja koja ne želim. Hteo sam nekog ko je znao da me kritikuje kroz karijeru, a opet nekog ko je među najvećim svetskim medijima. Nisam imao apsolutno nikakav uticaj na pitanja koja su postavili. Bili su fini, kulturni, neutralni i veoma čvrsti u postavljanju pitanja. Žao mi je što nisu sve emitovali, sekli su neke delove", rekao je Novak.