Đoković protiv Vavrinke za prekid "crnog niza"

Teniseri Novak Đoković i Sten Vavrinka u četvrtak će se sastati 26. put u karijeri, ali odnos snaga neće biti kao što je bio ikada ranije.

Đoković je Vavrinku pobjedio 19 puta u 25 mečeva, ali je od šest poraza dva došlo u posljednja dva duela – oba puta na US openu i to 2016. godine sa 3:1 i 2019. nakon predaje srpskog tenisera. To znači da će Novak željeti da prekine taj crni niz.

Švajcarac, međutim, već neko vrijeme nije ni blizu forme u kojoj je bio kada se posljednji put sastao sa Novakom, a tek one kada ga je 2015. pobjedio u finalu Rolan Garosa.

Vavrinka trenutno zauzima tek 361. poziciju na ATP rang listi i da bi došao do osmine finala i okršaja sa najboljim na svijetu morao je da preskoči dvije prepreke, gorostasnog Amerikanca Rajlija Opelku (2:1) i srpskog predstavnika Lasla Đerea (2:1).

Novak je, sa druge strane, imao lak posao u drugoj rundi protiv Aslana Karaceva, a Vavrinku će morati da pobjedi kako bi nastavio put ka polufinalu Rima, koje mu je neohpodno da pred Rolan Garos zadrži prvo mjesto na ATP listi.

Srbin i Švajcarac će na teren danas najranije u 16 časova, piše "B92".