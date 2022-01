Đoković se oglasio prvi put otkako je došao u Australiju

Srpski teniser Novak Đoković, koji se trenutno nalazi u karantinu u Australiji nakon što mu je odbijen ulazak u tu zemlju, oglasio se na Instagram storiju, čestitavši Božić.

"Mir Božiji, Hristos se rodi. Neka vas božija ljubav ispuni i okrepi" napisao je Đoković.

Pored čestitke za Božić, on se i zahvalio onima koji ga podržavaju.

"Hvala mojoj porodici, familiji, Srbiji i svim dobrim ljudima širom sveta koji mi šalju podršku. Hvala Bogu dragom na zdravlju", dodao je Đoković.

Foto: Printscreen/Instagram

Ovo je prvo obraćanje teniskog broja jedan od kako se nalazi u karantinu, odnosno pritvoru. Naime, on je Božić dočekao u predgrađu Melburna, u izbjegličkom hotelu, gdje je smješten nakon što mu je odbijena viza.

On je najavio da će učestvovati na turniru Australijen open jer je dobio medicinsko izuzeće, ali mu je ulazak u državu odbijen poslije sedam sati čekanja i neizvjesnosti. Međutim, konačna odluka je odložena do ponedjeljka,a za to vrijeme Đoković se nalazi u hotelu u Melburnu gdje su obično smješteni tražioci azila.

Ministarstvo spoljnih poslova uputilo je usmeni protest amabasadoru Australije u Srbiji Danijelu Emeriju zbog, kako je saopšteno, nedoličnog tretmana kojem je u Melburnu izložen Novak Ðoković. U međuvremenu, vlasti Australije sada ispituju i vize drugih stranih tenisera, prenosi Euronews.