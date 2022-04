Đoković šetao psa po Beogradu pa djeci pokazao "tajne" tenisa

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković svaki trenutak koji mu se ukaže posveti najmađima pa je tako jedno veče dok je šetao psa ulicama Beograda zastao da djeci pokaže male tajne teniske igre.

Mališani su bili oduševljeni što vide najboljeg tenisra planete a njemu nije bilo nimalo teško da ih strpljivo poduči kako se pravilno drži i zamahuje reketom.

Nole je prije dvije godine takođe sve oduševio kada je takođe prekinuo večernju šetnju Beogradom i sa jednim mališanom zaigrao tenis na ulici.

Novak Djokovic giving kids in Belgrade a tennis lesson while he walks his dog. I want to show the side of Novak the media never shows. No one is perfect, but if you're going to villainize him for every little thing, then highlight the good he does as well.#tennis pic.twitter.com/7U6el0Hxqi