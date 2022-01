Đoković sletio u Beograd, zaobišao medije

Avion iz Dubaija, u kom se nalazi najbolji teniser svijeta Novak Ðoković, sletio je danas u 12.16 sati na beograski aerodorom "Nikola Tesla".

Kako javljaju Tanjugovi izvještači sa lica mjesta, Ðoković je izbjegao špalir medija i veliki broj navijača, koji su ga čekali ogrnuti zastavama i napustio aerodrom.

Njegov dolazak u Beograd izazvao je veliku pažnju novinara, koji su bili raspoređeni na dvije lokacije ispred VIP ulaza i na međunarodnim dolascima.

Očekuje se da srpski teniser neće davati izjave.

Ðoković je deportovan juče iz Australije, prije početka prvog gren slema u sezoni, a nakon presude Fedrealnog suda.

Novak Djokovic arrives in Serbia after deportation from Australia over COVID vaccine row https://t.co/0x8DI934n1