Đoković uvećao prednost i sve je bliži apsolutnom rekordu

Srpski teniser Novak Đoković započeo je 366. nedjelju na vrhu ATP liste i sve je bliži apsolutnom rekordu koji drži Štefi Graf.

Uprkos porazu u drugom kolu Mastersa u Monte Karlu od Alehandra Davidoviča Fokine, Đoković je uvećao prednost u odnosu na prvog pratioca Rusa Danila Medvedeva.

Nole trenutno ima 8.340 bodova, odnosno 110 više od povrijeđenog ruskog tenisera.

Top 10 kompletiraju Aleksander Zverev (7.465), Rafael Nadal (6.935), Stefanos Cicipas (5.980), Mateo Beretini (4.945), Kasper Rud (4.110), Andrej Rubljov (3.865), Feliks Ože - Alijasim (3.625) i Kameron Nori (3.440).

Dodajmo i to da su svjetski mediji objavili da je Nole matematički siguran na prvom mjestu makar do 9. maja što znači da će Srbin stići do 368. nedjelje na vrhu ATP liste. On će tako nastaviti pohod ka apsolutnom teniskom rekordu koji drži Štefi Graf sa 377 nedjelje na vrhu WTA liste. Đoković bi 378. nedjelju najranije mogao da dočeka 11. jula ove godine ukoliko ga do tada niko ne skine sa prvog mjesta.