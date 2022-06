Đokovića pitali o vakcinaciji, pogledajte šta je rekao

Novak Đoković došao je na Vimbldon kao aktuelni šampion i Englezi su mu tradicionalno ukazali čast da prvi izađe na Centralni teren u ponedjeljak.

Povodom početka turnira, Nole je u subotu održao konferenciju za novinare u Londonu i tamo govorio o različitim temama – uključujući i vakcinaciju, prenosi "Mondo.rs".

Poznato je da US Open neće dozvoliti Noletu da se takmiči u Njujorku, s obzirom na to da odbija da primi vakcinu, a on je kratko rekao da njegov stav po tom pitanju ostaje isti.

Pitanje je glasilo:

"U vezi sa US Openom, rekli ste da ne postoji ništa što možete da uradite u ovom trenutku. Međutim, i dalje imate vremena da se vakcinišete prije odlaska u Njujork i da stignete na vrijeme da odete u Ameriku. Da li je to nešto o čemu ste definitivno donijeli odluku, ili..."

Novak je odgovorio samo jednu riječ: "Da".

"Trenutno ne mogu da igram na US Openu. Naravno, to mi predstavlja dodatnu motivaciju da ovdje dobro odigram. Moraćemo da sačekamo i da vidimo kako stoje stvari. Ne mogu da uradim ništa više. To je stvar vlade i ona mora da odluči", rekao je Nole.

Novak Đoković došao je na Vimbldon kao aktuelni šampion i Englezi su mu tradicionalno ukazali čast da prvi izađe na Centralni teren u ponedjeljak. Povodom početka turnira, Nole je u subotu održao konferenciju za novinare u Londonu i tamo govorio o različitim temama – uključujući i vakcinaciju.

Đoković je bio upitan i za zabranu ruskim i bjeloruskim teniserima da se takmiče na Vimbldonu.

"Ne slažem se sa tim. Ne vidim kako su oni mogli da doprinesu svemu što se događa. Ne mislim da je to fer. Da se to dogodilo meni, a da ni sa čim nisam doprinio tom konfiltu, ne bih smatrao da je to fer. Pamtim da je Srbima bilo zabranjeno da se takmiče od 1992. do 1996. na međunarodnom nivou. Znam kako se osjećate u takvoj situaciji", rekao je Novak.

Nole je stigao u Englesku kao aktuelni šampion i kao trostruki uzastopni osvajač Vimbldona. Da li je spreman da osvoji i četvrti trofej zaredom?

"Nema razloga da ne mislim da to mogu da ponovim", dodao je Nole, osvajač šest titula na najprestižnijem turniru na svijetu.