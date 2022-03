Đokovićev "cimer" iz Melburna na slobodi nakon devet godina

Mehdi Ali, jedan od migranata koji je devet godina bio u hotelu za migrante u Melburnu, u koji je bio smješten i Novak Đković, danas, poslije dugih devet godina, konačno je slobodan, što je saopštio svojim pratiocima na Twitteru.

On neće biti slobodan u Australiji, gdje je tražio azil, već u SAD.

"Večeras sam slobodan da napustim Australiju i počnem svoj život u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali, neću biti srećan dok svi moji prijatelji ne budu oslobođeni iz pritvora. Nije sloboda dok svi ne budemo slobodni. Hvala vam za podršku", napisao je na svom Twittwer nalogu

I came to Australia asking for safety when I was just 15 years old. Now I am 24 and still in detention. If I'm not a refugee, why would I endure such a difficult time as a child if I have the option to go back to where I came from? Even then, I'm not safe in detention either. pic.twitter.com/yrFMWt9AyR