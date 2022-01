Federalni sud neće donositi dodatne odluke o Đokovićevom slučaju

Federalni sud Australije neće donositi dodatne odluke nakon što je odbacio žalbu prvog tenisera svijeta Novaka Đokovića na ukidanje vize, izjavio je portparol ovog suda.

Federalni sud je podržao Vladinu odluku o ukidanju vize, što znači da Đoković neće moći da se takmiči na ovogodišnjem "Australijen openu" i pokuša da osvoji rekordnu 21. gren slem titulu.

Tročlano sudsko vijeće prethodno je saslušalo argumente Vladinih zastupnika da Đokovićevo dalje prisustvo u Australiji donosi rizik od podsticanja antivakcilanog sentimenta tokom najvećeg talasa virusa korona u ovoj zemlji od kada je pandemija počela. Đoković nije vakcinisan.

Tokom noćašnjeg slušanja, Đokovićeva odbrana je tvrdila da su stavovi koje je iznijela Vlada "nevažeći i nelogični".

Medicinsko izuzeće koje je srpski teniser dobio za ulazak u zemlju bez vakcinisanja izazvalo je burno negodovanje u Australiji i postalo političko pitanje za premijera Skota Morisona, koji mora da raspiše federalne izbore do maja.

Đoković trenutno boravi u imigracionom pritvoru u hotelu u Melburnu, na istom mjestu gdje je bio odveden kada mu je viza prvi put poništena po dolasku u zemlju 6. januara.

Sud je kasnije poništio tu odluku i Đokoviću je dozvoljeno da uđe u zemlju, ali je potom ministar za imigraciju Aleks Houk iskoristio diskreciono pravo i ponovo mu ukinuo vizu.

