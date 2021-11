Federer o penziji: Takav način ne postoji za mene

Švajcarski teniser Rodžer Federer kaže da će znati da prepozna trenutak kada da ode u zasluženu penziju.

Legendarni 40-godišnji igrač se u protekle dvije sezone dosta mučio sa povredom koljena, koje je u više navrata i operisao.

Posljednji meč imao je na Vimbldonu, kada je doživio ubjedljiv poraz od Huberta Hurkača u četvrtfinalu.

U intervjuu za "Intervju" bio je upitan koji način je najbolji da okači reket o klin.

"Taj način ne postoji za mene. Ali bih volio da mogu da izaberem trenutak sâm. Siguran sam da ću znati kad taj trenutak dođe. Ne bojim se penzije i vremena poslije profesionalne karijere. To će biti lagan prelazak. Mirka i ja smo uspjeli da nađemo ravnotežu između tenisa, porodice i prijatelja veoma dobro. To me najviše čini ponosnim, jer na kraju krajeva, šta je zaista važno u životu?", upitao je Federer, prenosi b92.

Federer bi na teren trebalo da se vrati početkom 2022. godine, mada je i to jako neizvjesno.