"Federer planira da igra još jedan Vimbldon"

Rodžer Federer čini sve kako bi se do kraja ove godine vratio na teren.

Švajcarac je trenutno u fazi oporavka poslije trostrukog operativnog zahvata na kolenu i kako stvari stoje, planira da zaigra ponovo u septembru, na Lejver kupu, a potom i na turniru u rodnom gradu, Bazelu.

Želja nekada najboljeg igrača svijeta je da apsolutno spreman dočeka sezonu 2023. godine u kojoj planira da pokuša da osvoji makar još jednu Gren slem titulu.

Rodžera nije bilo na terenu još od Vimbldona 2021. kada je poražen u četvrtfinalu od Poljaka Huberta Hurkača.

Njegov agent Toni Godsik je potvrdio da je na najboljem putu da se vrati na terene.

"On je trenutno baš tamo gdje želi da bude što se tiče oporavka, ali nažalost, to zahtjeva određeno vrijeme. Igraće na Lejver kupu i na turniru u Bazelu. Može li dodati još koji turnir prije toga? Moguće je, ali prije će biti posle toga. Ne želi da se obaveže nekome prerano, pa da otkaže. Do Lejver kupa ima vremena, ako sve bude išlo kako treba sa rehabilitacijom, može da promijeni odluku", potvrdio je Godsik.

U izjavi za Standard Sport rekao je i da je Rodžerova najveća želja da igra na Vimbldonu 2023.

"Neće žuriti. Moraće da bude sto odsto zdrav i zato radi naporno na treningu. Ne radi se samo o tome da bude dobro sa koljenima, već i da vrati muskulaturu i kondiciju. Znam koliko je ohrabren trenutnim stanjem. Ne želim da budem u ulozi doktora, ali ono čemu se nadam u vezi njega je da ima dobar proces rehabilitacije ovog ljeta, zatim da igra pomalo na jesen kako bi sebi dao uvertiru za 2023. Da vidimo šta će se onda dogoditi. Pričao sam sa njim o tome. Prošle godine je na Vimbldonu igrao pratično na jednoj nozi. Mislim da bi volio da igra još jedan Vimbldon. To mjesto je bilo nešto posebno za njega", poručio je agent tenisera iz Švajcarske.

(b92)