Haos na ulicama Melburna, policija suzavcem na Đokovićeve navijače

​Ružne scene viđene su na ulicama Melburna, ispred zgrade u kojoj je Novak Đoković.

U jednom trenutku objekat je napustio crni automobil, koji su odmah okružili Novakovi navijači.

Iako niko nije vidio Đokovića u vozilu, oni su ga pratili nekoliko stotina metara.

Policija je reagovala i poprskala ih suzavcem, a bilo je i naguravanja pa su neki navijači prošli sa lakšim povredama.

Australijski novinar ne vjeruje da je Đokovic bio u kolima, već da je ostao u zgradi, prenosi B92.

Navijači su i dalje okupljeni ispred, uzvikuju "Oslobodite Noleta".

The crowd is convinced #Djokovic is in this car (also unverified) and they are losing it. It is surrounded by police now. pic.twitter.com/I8h8tX2KlG