I danas vjerovatno bez odluke o eventualnom deportovanju Đokovića

Odluka o eventualnom deportovanju Novaka Đokovića iz Australije zbog proceduralnih grešaka prilikom ulaska u zemlju najvjerovatnije danas neće biti donesena.

Najbolji teniser svijeta se protekle noći po srednjoevropskom vremenu oglasio zvaničnim saopštenjem u kome je pojasnio šta se dešavalo od trenutka kada je dobio pozitivan test na virus korona (16. decembar), a priznao je da je intervju za Ekip dao u trenutku kada je znao da je zaražen. Novak je napomenuo da je sve vrijeme nosio masku, osim kada se fotografisao.

Australijaski mediji prenose da je malo vjerovatno da će danas biti donesena odluka o Đokovićevoj vizi. Njegov pravni tim je podnio pravne podneske relevantne za potencijalno ukidanje njegove vize.

"Naravno, to će uticati na vremenski okvir za odluku", rekao je portparol ministra za imigraciju na čijem čelu je Aleks Hok.

(Sportklub.rs)

BREAKING: No decision on Djokovic visa today. “Mr Djokovic’s lawyers have recently provided lengthy further submissions and supporting documentation said to be relevant to the possible cancellation of Mr Djokovic’s visa. This will affect the timeframe.” @9NewsAUS @2GB873