"Igračima bi bilo neprijatno da su Novaku dozvolili da igra"

Reći ću otvoreno, igračima bi bilo neprijatno da je Đokoviću bilo dozvoljeno da igra. Jer smo svi podnijeli istu žrtvu, prihvatili smo pravila da bismo igrali. Novak je htio sve na svoj način. Da mu je bilo dozvoljeno da igra sa svim tim spletom apsurdnosti, to ne bi bilo fer prema ostalim igračima, rekla je ruska teniserka Darija Kasatkina u osvrntu na slučaj Đokovića sa vizom za Australiju.

Ona ne krije da je veliki obožavalac Rafaela Nadala.

Španac je u Melburnu osvojio 21. grend slem trofej, a Kasatkina, 22. na svijetu je u intervju za ruski Eurosport iznijela i niz negativnih konotacija na račun najboljeg igrača svijeta Novaka Đokovića.

Ruskinja je rekla da je uvijek bolje da vas "ljudi ne vole zbog toga kakvi ste", nego da vas "vole zbog onoga kakvi niste". I dala je primjer Novaka Đokovića.

"Svi vidimo kako on želi da ga svi vole. On čini sve da uspije u tome, ali mu ne ide. Jer se na kraju čini da tu nešto nije u redu. Rafa ne lomi rekete. Emocije pokazuje na drugi način. Njegovo 'vamos' dopada se svima. Malo ljudi voli kada se neko pretvara da je ono što nije. To pretvaranje je vidljivo", izjavila je.

Kasatkina je priznala i da je jako nervozna kada gleda mečeve Đokovića i Nadala, a poznato je i da nema simpatije prema Federeru i Đokoviću.

"Mirna sam što se tiče Rodžera već dugo vremena. Prihvatila sam činjenicu da su on i Rafa najveći. Rodžer je nevjerovatan talenat. Plus, nije igrao skoro, tako da mi je lakše sve da prihvatim. Federer me nije iznervirao u ovih 16 godina. Sa Novakom je druga priča. On je drugačija osoba. Kada Rafa igra sa njim, emocije su na visokom nivou. Posebno kada Rafa nije uspio da uradi ništa sa Đokovićem nekoliko mečeva ni na šljaci. Tada sam se osjećala tužno i beznadežno. Ipak, ko bi pomislio da će 21. slem doći u Australiji, kog je prije toga uzeo samo jednom. Bilo je to simbolično, jer je to Đokovićem omiljeni grend slem", poručila je ruska teniserka.

Ona je prognozirala i ko će na kraju imati najviše slemova.

"Oduvijek je bio samo jedan favorit. Čak i kada je Nadal imao 14. Oduvijek sam govorila da će on imati najviše. I sad sam u pravu, nadam se da će tako i ostati. Sad su mu porasle i šanse za Rolan Garos, ako mu zdravlje dozvoli. To je važno. Jer kako sad igra, rekla bih da ovo nije druga, već treća mladost".

Zanimljivo je i da je u ruskoj javnosti bilo dosta sumnji u to da se Nadal dopinguje, ali Kasatkina odbacuje te priče.

"Ima mnogo ljudi koji se sumnjiče za doping poslije nekih rezultata. I niko ne zna sto odsto. Ipak, imamo rezultat, Rafa je veliki. Nije na nama da odlučimo, imate posebnu organizaciju koja nas provjerava svake nedjelje, ponekad i nekoliko puta. U smislu dopinga, tenis je jedan od najčistijih sportova. Nikog ne provjeravaju više od nas. Sjećam se da sam 2018. provjeravana 32 puta. Nisam Rafa, mislim da njega provjeravaju i više. Ako niste uhvaćeni, onda nema dopinga", smatra Darija.

