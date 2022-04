Ivanišević otkrio da je Novaku pozlilo u Monaku

Goran Ivanišević, trener najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića, govorio je o svom pulenu, koji nakon turbulentnog početka sezone pokušava da se vrati u staru formu.

Srpski as je ove sezone nastupao samo u Dubaiju i Monte Karlu, gdje je prije nekoliko dana ispao u drugom kolu od Alehandra Davidoviča Fokine.

"Nije mu bilo dobro prije nego što je došao. On je bio bolestan. Recimo da nije sposoban sto odsto da se takmiči. Prije svega u ovoj situaciji. Prije tri nedjelje nije smio da igra ovdje zbog odluke Covid-a. Onda je Francuska otvorila i njemu je dozvoljeno. I psihički je teško. Možete igrati do polufinala. Ali ne možete se pripremiti na način na koji bi trebalo. A onda mu je pozlilo. I, da budem iskren, nisam očekivao nešto spektakularno od ovog turnira. Ali on će ići na Otvoreno prvenstvo Francuske za pet - šest nedjelja, ima još nekoliko turnira i biće spreman", rekao je Ivanišević u intervjuu "Ubitennis".

Ivanišević nije zabrinut zbog poraza na jedina dva turnira koja je Đoković igrao ove sezone.

"Nikad se ne zna. Ovaj momak je za mene najbolji igrač u istoriji tenisa. Uvijek nađe način da pobjedi, uvijek nađe način da se izvuče iz nevolje. Otprilike juče, prije svega, trebalo je da dobije drugi set sa 6:0. Imao je brejk lopte i gem poene. Izgubio je mnogo energije. Ali on će pronaći izlaz iz ovoga u svom stalnom igranju. Imao je samo tri meča prije ovog turnira. Šljaka nije laka. Prošlu godinu je ovdje počeo prilično loše, izgubio je od Evansa u drugom kolu. Onda je u Beogradu izgubio u polufinalu. Počeo je da igra dobro u Rimu gdje je stigao do finala, a zatim je osvojio Otvoreno prvenstvo Francuske. Tako da nisam zabrinut. Samo mu je potreban kontinuitet, mora da igra sve više mečeva i on će pronaći svoj put", kazao je Ivanišević.

On se osvrnuo i na propuštenu šansu prošle godine, kada je Novak nakon tri uzastopna osvojena Grend slema, izgubio na US openu od Danila Medvedeva.

"Prije svega, veoma je ponosan i voli da igra za svoju zemlju. Svaki Dejvis kup koji je igrao, svaki olimpijski… Niko nije mogao da ga spriječi da igra na Olimpijskim igrama. Ne mislim da je pogriješio. Samo mislim da je napravio grešku igrajući mješoviti dubl. To nije bilo potrebno, jer je na kraju bio umoran. Nije igrao ni za treće ili četvrto mesto. Ne mislim da je zbog toga izgubio finale US Opena. Medvedev je bio veoma dobar. Nikada ga ne možete potcjeniti u bilo kom trenutku. On je nevjerovatan igrač. Tog dana je bio bolji igrač. Ali Novak nije bio Novak. Nešto je nedostajalo. Ali opet, mislim da to nije bilo zbog Igara. To se jednostavno dešava. Desilo se u lošem trenutku. Desilo se to u najvažnijem meču. Vjerovatno bi to bila istorija tenisa da se pobjedi poslije... toliko godina. Prvi momak koji je imao priliku da završi Grend slem u istoj kalendarskoj godini", jasan je Ivanišević, a prenosi "B92".

Govorio je i o vakcinaciji zbog čega još više poštuje Đokovića.

"Što se tiče drugog rasporeda, to je bilo nemoguće mjenjati. Kao što sam ranije rekao, prije tri nedjelje mu nije bilo dozvoljeno da igra u Monaku po pravilima vakcine. To je njegov život, njegova odluka. Poštujem njegovu odluku, njegovu porodicu. Iskreno je rekao da će rizikovati svoju karijeru. Čak ga više volim zbog toga jer on stoji iza onoga što govori. On je jedina osoba na svijetu koja govori ono što misli. Znate, jednog dana kažu jedno, jednog dana drugo. On je od početka dosljedan i zato ga još više poštujem. Nadamo se da će ova pandemija prestati. Tek sada može da igra sve turnire. Nadam se da će se Amerika otvoriti pa će moći da igra US Open u septembru", zaključio je Ivanišević, a prenosi "N1".

Novakov naredni turnir biće Srbija open koji kreće 18. aprila.