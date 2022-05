Kecmanović ljut na sebe: Nisam se pojavio na terenu

Srpski teniser Miomir Kecmanović bio je jako samokritičan na konferenciji za novinare poslije poraza od Danila Medvedeva.

On je izgubio od Rusa rezultatom 6:2, 6:4, 6:2, ne uspjevši da zaprijeti drugom igraču svijeta praktično ni u jednom trenutku.

Još jednom je napomenuo da ne voli šljaku.

"Igrao sam bolje na šljaci nego prethodnih godina, ali ne bih sebe smatrao odličnim igračem na šljaci. Ja se nisam pojavio na terenu, ali on je bio dobar. Počeo sam da igram tek krajem drugog seta. On vraća mnogo lopti. Pretpostavljam da može daleko, mislim da će neko sa druge strane žreba pobediti, ali on je ipak drugi teniser sveta", rekao je Kecmanović.

Smatra da je kasno krenuo da igra kako želi. Mada, ni to nije bilo u kontinuitetu.

"Kad se budem setio da krenem da igram od početka, moći ću da dobijem ovakve mečeve. Do tad ću ih gubiti. Ne znam šta je u pitanju, ali moram da se rešim toga", istakao je Miša i dodao:

"Imam samopouzdanja, ali džaba dok ne rešim ove probleme."

Medvedev je djelovao dosta dobro na terenu.

"Nije me ničim iznenadio, znao sam koliko je dobar. Više me iznenadilo kako sam ja ušao, igrao, ponašao se… Ja sam mu dosta pomogao danas, trebalo je manje da grešim. I njemu je lakše da igra dobro kada sam ja grešio."

Kecmanović se nada da će naučiti nešto iz svega ovoga.

"Meni uvek treba nekoliko puta da se dese gluposti da bih to promenio, nadam se da sada neće biti tako", rekao je Kecmanović.

Dvadesetdvogodišnji teniser kazao je da mu je sljedeći turnir Hale.

(b92)