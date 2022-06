Kirijos se raspravljao sa sudijom, pa izbacio Cicipasa

Australijski teniser Nik Kirijos plasirao se danas u četvrtfinale turnira u Haleu pošto je sa 5:7, 6:2, 6:4 savladao šestog tenisera svijeta Stefanosa Cicipasa iz Grčke.

Kirijos je početkom drugog seta, pri vođstvu od 2:0 i na servis Cicipasa, napravio pauzu kako bi obrisao znoj, a onda je dobio opomenu sudije zbog prekoračenja vremena.

Uslijedila je svađa Kirijosa sa arbitrom, a Australijanac je u raspravi čak pomenuo Španca Rafaela Nadala.

"Ne zanima me, ja uvijek čekam. Kada god igram protiv Rafe, uvijek ga čekam", rekao je Kirjos.

Svađu je nastavio sa supervizorom turnira.

"Moram fizički da hodam do peškira. Nikada protiv mene riterner nije dobio vremensku opomenu. Niko mi ne donosi peškir, ne mogu da dobijem opomenu za to. Da li ti misliš da je to razumna opomena?", upitao je Kirijos supervizora.

Kasnije se Australijanac konsolidovao i lako priveo set kraju, a potom mu je jedan brejk u finalnom setu bio dovoljan za trijumf.

Kirijos će se u četvrtfinalu sastati sa Pablom Karenjo-Bustom iz Španije koji je u osmini finala bio bolji od Amerikanca Sebastijana Korde sa 6:4, 0:6, 6:3.

Turnir serije 500 u Haleu igra se na travnatoj podlozi, a ukupan nagradni fond iznosi 2.275.275 evra.