Kirjos: Namjerno sam pljunuo ka navijaču

Australijski teniser Nik Kirjos izjavio je večeras da je namjerno pljunuo ka jednom navijaču u publici tokom meča prvog kola Vimbldona u kom je savladao domaćeg tenisera Pola Džaba sa 3;6, 6:1, 7:5, 6:7 (3), 7:5.

"Da, jesam, pljunuo sam ka nekome ko me je vređao. Jesam to uradio namerno, ne bih to uradio nekome ko me je podržavao", izjavio je Kirjos.

Australijanac je iznio svoje viđenje situacije i ponašanje londonske publike.

"Nije bilo uvreda na rasnoj osnovi, ali je publika pokazala mnogo nepoštovanja prema meni. Počinjem da mislim da takve stvari postaju normalne, iako nisu. Uvrede na rasnoj osnovi su mi se desile u Štutgartu, a onda i Osaki u Indijan Velsu kada je neko viknuo i uticao na meč. Ne znam zašto gledaoci misle da imaju pravo da urade nešto tako. U pitanju je čisto nepoštovanje. Neko je viknuo da sam govno. Da li je to normalno? Nije. Nije mi jasno zašto se takve stvari događaju uvijek, iznova. Volim ovaj turnir, to o čemu govorim nema veze sa Vimbldonom. Mislim da je u pitanju čitava generacija ljudi na socijalnim mrežama koji osjećaju da imaju pravo da u negativnom konktekstu komentarišu sve što im padne na pamet, a taj stav se onda prenosi i na realan život. Ja ne smijem da reagujem ni na koji način jer ću biti sankcionisan, a oni osećaju da mogu da kažu sve što im padne na pamet", izjavio je Kirjos.

Osvrnuo se 40. teniser planete i na duel prvog kola protiv odličnog rivala iz Velike Britanije.

"Ovo je bio jedan od mentalno najzahtevnijh mečeva koje sam odigrao na Vimbldonu. Očigledno nije bilo lako, na kraju je cela publika navijala za njega. On je igrao potpuno rasterećeno. Na otprilike 220. poziciji je, ali u drugom dijelu meča nije igrao na tom, već na mnogo višem nivou. Iskreno rečeno, prilično sam ponosan na sebe zbog toga što ovde sjedim kao pobjednik. Prije nekoliko godina bih možda izgubio ovakav meč. Drago mi je što imam priliku da ponovo izađem na teren i prikažem bolju igru. Kada je nivo moje igre u pitanju, ovo je vjerovatno jedan od najlošijih mečeva koje sam odigrao na Vimbldonu. Nisam osjećao lopticu, udarci mi nisu bili dobri, kao ni servis, mučio sam se sa riternom. Igrao sam očajno oko sat i po, a onda sam se nekako sabrao, što je dobro", rekao je Australijanac.

Kirjos će u drugom kolu Vimbldona biti rival srpskom teniseru Filipu Krajinoviću koji je danas prvi put u karijeri slavio na londonskoj travi, pošto je poslije preokreta savladao Čeha Jiržija Lehečku sa 5:7, 6:4, 6:7 (5), 7:6 (5), 6:4.