Kirjos: Neću da budem kao Federer

Nik Kirjos i dalje uživa po osvajanju Gren slem titule u dublu na Australijan openu.

Australijanac je i intervjuu za ABC pričao o svojim željama i planovima ali i o tome kako žele da ga zapamte u svijetu tenisa.

"Oduvijek sam bio samo svoj. Da budem iskren, pogledam se u ogledalo svakog dana i znam da mi nije tijesno u sopstvenoj koži. Trebalo mi je dosta vremena da se pogledam u ogledalo i kažem sebi 'baš me briga da li ću osvojiti Gren slem'. Ne želim da budem kao Rodžer Federer", kaže Kirjos.

Tokom karijere pratili su ga razni incidenti, ali nesumnjivo je i dalje magnet za publiku.

"Ne zanima me kako će me prihvatati jer ljudi oko mene znaju da sam brižna osoba. Uvijek sam bio svoj, imam samopouzdanja i pokušavam da pomognem ljudima. Oduvijek sam bio takav, i kao dječak. Uvijek sam bio emotivan i teatralan na terenu. Prijatno mi je u sopstvenoj koži", dodao je Nik.

Iako se mnoga djeca ugledaju na one najbolje igrače, on kaže da svako treba da ima svoj recept za uspjeh.

"Želim da me ne pamte samo po tome što sam igrao tenis. Želim da me pamte kao ikonu, nekog ko je izašao i uradio stvari na svoj način. Imaćete uvijek Nadale, Đokoviće i Federere, ali ja želim da klinci budu u stilu, 'ako taj momak to može da uradi, možda možemo i mi", zaključio je australijski teniser.

