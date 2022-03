Kirjos kažnjen zbog divljanja - najveća moguća kazna

ATP je potvrdio da je novčano kaznio Nika Kirjosa.

Australijski teniser Nik Kirjos kažnjen je zbog bacanja i lomljenja reketa na kraju meča s Rafaelom Nadalom.

Španac je poslije tri seta pobijedio Kirjosa na Mastersu u Indijan Velsu, zbog čega je Kirjos bio bijesan.

Poslije pozdrava s Nadalom na mreži, razbio je reket od pod i umalo pogodio skupljača loptica.

Zbog toga je kažnjen sa 20.000 dolara, što je najveća moguća novčana kazna od strane ATP.

Takođe je zbog psovanja kažnjen sa 5.000 dolara, za ukupnu kaznu 25.000 dolara.

(B92.net)

