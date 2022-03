Kirjos lomio reket, svađao se sa sudijom i vikao na publiku

Australijski teniser Nik Kirjos nije uspio da napravi iznenađenje i poslije trilera eliminiše Rafaela Nadala u četvrtfinalu Indijan Velsa (7:6, 5:7, 6:4), ali je privukao veliku pažnju zbog ponašanja koje je imao tokom meča.

Naime, Kirjos je u dva navrata polomio reket, više puta se svađao sa sudijom, dobio je prekršaj kodeksa jer je nepristojno viknuo ka publici s kojm se više puta sukobljavao.

"Ne govori mi kako da igram, samo ćuti", bila je Kirjosova opaska pred kraj prvog seta, a zatim je poslije meča imao jasnu poruku za publiku:

"Samo želim da ljudi znaju da su gledaoci. Kupili ste karte da dođete i gledate nas kako igramo. Barem nemojte da vičete između prvog i drugog servisa. Znam da će 99 odsto publike biti za Rafu kada igraš protiv njega. I ne tražim od njih da budu za mene."

Kirjos je istakao da je ponašanje navijača u svim sportovima sve gore i gore.

"Mislim da je to do ove generacije, svako smatra da je njegovo mišljenje validno. Nemoj da mi govoriš kako da igram, samo treba da ćutiš. Kao, nisam mogao da osvojim nijedan poen u taj-brejku protiv Rafe. Čovječe, samo sjedi i gledaj me kako igram. To je to. Tražim samo malo poštovanja."

Kirjos je u 3. gemu prvog seta uzeo servis Nadalu koji je uspio da se vrati i izjednači na 5:5. Set je otišao u taj-brejk, a tamo je Rafa sa nevjerovatnih 7:0 poveo. I upravo tada je Australijanac ušao u klinč sa publikom.

To ga nije omelo , jer je u drugom setu, pri rezultatu 6:5 za njega, još jednom oduzeo servis Rafi i izjednačio na 1:1 prije nego što je Španac u 7. gemu trećeg seta napravio ključni brejk za trijumf koji mu donosi polufinalni duel sa sunarodnikom Karlosom Alkazarom.

