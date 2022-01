Kirjos pogodio dijete na tribinama

Australijski teniser Nik Kirjos pogodio je jednog dječaka na tribinama.

Kirjos sa sunarodnikom Kokinakisom igra u četvrtfinalu dublova protiv Puca i Venusa.

Australijanac je nervozan ušao u meč.

U četvrtom gemu je Kokinakis promašio prvi servis, a Kirjos se iz nekog razloga naljutio.

Udario je lopticu i poslao je na tribine gdje je pogodio jednog dječaka.

Dječak je odmah počeo da plače, zbog čega je Kirjos bio tužan.

Odmah je pritrčao tribinama i poklonio reket dječaku.

