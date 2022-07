Kirjos se radovao kada je Đoković dobio koronu, a onda je došao skandal u Australiji

Novak Đoković i Nik Kirjos od 15 časova igraju finale Vimbldona. Najvažniji dvoboj jednog od najvećih tenisera u istoriji i najvećeg "luđaka" nastavak je priče o njihovom burnom i kontroverznom odnosu.

Dan prije finala vidjeli su se na treningu te pri tome nasmijano, gotovo prijateljski komunicirali, a to se prenijelo i na društvene mreže, na kojima je njihovo dopisivanje postalo viralno.

Ko ne zna njihov odnos ranijih godina, pomislio bi da su najveći prijatelji.

Kirjos je na Instagram postao tvit u kojem se navodi taj razgovor s pitanjem Đokoviću: "Jesmo li sada prijatelji?" Đoković mu je odgovorio: "Ako me pozivaš na piće ili na večeru, prihvaćam. P.S. Plaća onaj ko pobijedi sutra." Kirjos se složio i dodao: "Dogovoreno. Idemo u noćni klub ludovati."

Čini se dakle da između 35-godišnjeg velikana u lovu na 21. trofej na najvećim turnirima i osam godina mlađeg debitanta u Grand Slam finalu vlada nevjerovatna idila i prijateljstvo jer nezabilježeno je da se suparnici za trofej najprestižnijeg turnira ovako dopisuju pred veliki duel.

Ipak, replika sa spomenutog treninga daje naslutiti kako je njihov odnos daleko kompleksniji.

"Trebalo ti je pet godina da kažeš nešto lijepo o meni" dobacio je Đoković Kirjosu, a ovaj mu je odgovorio: "Branio sam te kada je bilo bitno!"

Kirjos je jedini ustao protiv domovine i za Đokovića. Srbi mu to nikada nisu zaboravili.

To je bilo početkom godine tokom Đokovićeve afere u Australiji o kojoj je brujio svijet. Kirjos, koji je do tada godinama ismijavao Đokovića, te čak i likovao kada je srpski šampion dobio koronu, sada je ustao protiv pravila u svojoj domovini, deportacije Đokovića te ga branio.

Bio je jedini poznati teniser koji je to uradio i Đokovići mu to nikada neće zaboraviti. Novak mu je poslao poruke zahvale privatno i javno, a isto je napravio i njegov otac Srđan na skupu kojeg je organizovao u Beogradu.

Kirjos je tako izveo salto mortale u odnosu na svoje ponašanje ranije. Kada su Đoković i njegov trener Goran Ivanišević dobili koronu, slavio je. "Gem za vođe. Vođe vode 2:0 u gemovima", napisao je tada uz fotografiju na kojoj su Novak Đoković i Ivanišević, uz potpis da je hrvatski as inficiran koronom. Nakon Adria Toura u Zadru zarazio se i Đoković, a Kirjos je to komentarisao:

"Ne želim ni čuti da me kritikuje tip koji tokom pandemije ide na žurke krcate ljudima. Koliko sebičan možeš biti? Ne, stvarno, koliko sebičan? Ako već objavljuješ tvit koji su ti napisali PR-ovci, mislim tu na onu tvrdnju da ćeš se samoizolovati 14 dana i da se izvinjavaš javnosti zbog izlaganja drugih ljudi riziku... onda imaj poštovanja da ostaneš unutra 14 dana."

Kirjos je još udarao po Đokoviću referirajući se na njegovo uzimanje medicinskog time-outa tokom prošlogodišnjeg meča s Taylorom Fritzom, pa je u live razgovoru s Andyjem Murrayom komplimentirao Škotu tako što je podcjenjivao Srbina. Đoković je sve ovo ignorirso dok se konačno nije bio prisiljen oglasiti. Tada je rekao: "Sve što ću reći o njemu je da nemam poštovanja za njega van terena."

A na terenu, novi jako zanimljiv dio odnosa dva osobenjaka. Za početak, nevjerovatno je da su Đoković i Kirjos do sada igrali samo dva puta, kao i da je oba ta meča dobio Australjanac te da pri tome Srbin nije uzeo nijedan set. Interesantno je da su oba spomenuta meča odigrali 2017. i to u razmaku od samo 12 dana.

U četvrtfinalu Akapulka pobijedio je Kirjos 7:6, 7:5, dok je u osmini finala Indian Wellsa bio bolji 6:4, 7:6. Naravno, Kirjos nije propuštao priliku i to nabijati na nos Đokoviću: "Bez obzira na to koliko Novak osvoji Grand Slamova, on za mene nikada neće biti najveći svih vremena.

Koliko će trajati novo prijateljstvo?

"Dva puta sam igrao protiv njega i ako nije u stanju pobijediti mene, nije najveći u istoriji", rekao je Kirjos prošle godine dok još nije neprijateljstvo s Đokovićem doživjelo preobražaj.

Od 15 časova na centralnom terenu All-England kluba vidjećemo koliko je ostalo od tog novog prijateljstva, navodi Index.hr.