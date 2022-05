Ko je milijarderka sa reketom, trenutno 11. teniserka svijeta

Računajući titulu u Vašingtonu 2019. godine, američka teniserka Džesika Pegula (28) je plasmanom u finale nedavno završenog turnira u Madridu ostvarila najbolji rezultat karijere.

Trenutno je 11. teniserka na svijetu, a do sada je od turnira zaradila preko 3 miliona dolara. No to je sitnica u odnosu na ono što čeka da naslijedi.

Džesika (profesionalac od 2009), koja se može pohvaliti plasmanom u četvrtfinale Australian opena, je kćerka Terija Pegule, 434. najbogatije osobe na svijetu. Njegovo bogatstvo se procjenjuje na oko 5 milijardi dolara koje je zaradio od nekretnina i prirodnog gasa. Američki biznismen posjeduje NFL giganta Bafalo Bils koje je kupio 2014. za 1.4 milijarde dolara nadmašivši tada Donalda Trumpa i Bon Džovija i druge sportske franšize.

Uz NFL klub, Pegule posjeduju i NHL franšizu Bufalo Sejberse od 2011. godine (189 miliona dolara), nakon što je zaradio novac prije nego što je prodao većinu svoje naftne i plinske kompanije “East Resources” za više od 5 milijardi dolara.. Njen tata, ali i majka Kim se takođe bavi dobrotvornim radom. Donirao je oko 70 miliona dolara za izgradnju Pegula ledene arene na Univerzitetu „Penn State“. Međutim, možda njegova najekstravagantna kupovina bila je zapanjujuća superjahta od 15 miliona dolara pod nazivom „Top Five“.

Tako se može doći do zaključka da je Džesika bogatija od vrijednosti Rodžera Federera, Serene Vilijams i Marije Šarapove zajedno. Ona je razmišljala da se povuče sa Tura posljednjih godina zbog povreda kuka i koljena, a njen uspon počeo je tek 2018.godine. Njena najveća odlučnost je da napravi ime za sebe, a ne samo da bude kćerka Terija Pegule.

„Kada sam bila mlađa, više sam željela da napravim ime za sebe, a onda sam shvatila kako sam postajala starija, umjesto toga trebala bih prihvatiti cijeli porodični aspekt toga. Skoro me je boljelo na neki način jer to nije htjelo nestati i naučila sam to prihvatiti, nekako se zabaviti s tim. Tenis je moja stvar, to je moj posao, to je moja karijera. Vrlo je odvojeno i moji roditelji trenutno nemaju pravo glasa o bilo čemu što radim na terenu“, rekla je jednom prilikom Džesika.

Osim njihovih sportskih interesovanja porodica Pegula poprilično dobro čuva svoj privatni život. Žive u zatvorenoj vili sa pet spavaćih soba vrijednoj oko 3 miliona dolara na Floridi.