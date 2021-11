Koliko će još igrati Đoković, šta mu je rekao Ibrahimović

Prvi teniser svijeta Novak Đoković, nakon pobjede nad Kasperom Rudom, dao je izjavu koja je pogrešno shvaćena.

Italijani su mislili da je Srbin rekao dvije godine, umjesto "nekoliko", što je došlo do nesprazuma.

Međutim, često se postavlja pitanje koliko stvarno može Novak da igra, što je pokušao da objasni njegov fizio Ulises Badio.

"On je izuzetno neobična ličnost, neko ko nije sa ove planete. Radio sam stvari i terapije koje nikada nisam mogao da vježbam sa drugim sportistima. Prije neki dan je došao fudbaler Zlatan Ibrahimović i pitao Novaka koliko ima godina. Kada mu je odgovorio 34, Zlatan mu je objasnio da je kod njega najbolji trenutak bio u 35", otkrio je Badio za AS.

Tada se Argentinac obratio Đokoviću.

"Rekao sam mu 'da li shvataš da imaš 34 godine i da će sljedeća godina možda biti najbolja?' Važno je da znate da je pred vama još mnogo godina, mislim četiri-pet na najvišem nivou".

Ulises nema dilemu ko je najbolji teniser ikada...

"Za mene već jeste. Za godine koliko sam sa njim, osvojili smo mnogo turnira i prije svega mnogo pozitivnih stvari u životu. Ako Bog da da nastavimo zajedno. Ja to želim".

Pričao je i o tome zašto se dešava da se šalje loša slika o Đokoviću kao o nekom "lošem momku".

"To nije zbog njega, svima se nama dešavaju takve stvari. Prije nego što vidite nekoga kao lošeg momka u filmu, samo pogledajte sebe. Кo je slobodan od grijeha, neka prvi baci kamen. Pričaš o osobi koju ne poznaješ i to me često boli, jer ako ga napadnu, ja to shvatam lično. U svakom slučaju, poznavajući ga, to sve može da pretvori u snagu. Naučite iz toga i ne shvatate to kao nešto negativno i idete protiv bilo koga, već pretvorite u pozitivno", zaključio je.

(B92.net)