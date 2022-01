MERIDIAN BRANI ŠAMPIONE: Đoković i dalje u ponudi za osvajanje Australijan opena

Najbolji svjetski teniser, Novak Đoković, i dalje je u ponudi Meridian kladionica za osvajanje ovogodišnjeg Australijan opena.

Možda se čini kao davna prošlost, ali februar 2020. godine svi ljubitelji tenisa dobro pamte, naročito oni koji pomno prate i navijaju za Novaka Đokovića.

Na početku te godine, Đoković je došao do svoje osme titule na Australijan openu, nastavio svoj niz nepobjedivosti, a onda se vratio i dao jednu vrlo zanimljivu izjavu.

"Nemam osjećaj da me ljudi ne vole, to je moj lični utisak, jer mislim da uživam dosta podrške, od većine ljudi koje sam sreo", izjavio je Đoković.

Dvije godine kasnije, takvom šampionu, kakav je Novak, dešavaju se u krajnju ruku skandalozne scene na ulasku u državu koju je "toliko puta osvojio", međutim političke vlasti su se zadale da Đoković ne dobije priliku da to uradi i jubilarni deseti put.

Glavni razlog je zabrana nevakcinisanim osobama da uđu u državu, iako je Đoković dobio izuzeće i zeleno svjetlo kada je kretao na put ka Australiji.

Podrška stiže sa svih strana, a najnovija dolazi od Meridian kladionice koja, bez obzira na sve, i dalje u ponudi za klađenje ima Novaka Đokovića!

Kvota da će Nole podići trofej na prvom Grend slemu sezone - Australijan openu, i dalje stoji u Meridian kladionicama i iznosi 2,47!

Ukoliko Novak podigne još jedan grend slem trofej, prestigao bi Rafaela Nadala i Rodžera Federera u broju osvojenih grend slemova i osamostalio se na samom vrhu ovog sporta.

Podsjećamo i da ovo nije prvi put kako je Meridian kladionica pružila podršku najboljem teniseru na svijetu. Nevjerovatna diskvalifikacija u četvrtom kolu US Opena 2020. godine šokirala je tada cijeli svijet, ali je i onda Meridian stao uz najboljeg i Novaka proglasio šampionom. U praksi je to značilo da su svi singl tiketi na kojima je bila opklada da Nole osvaja US Open bili dobitni, i to samo u Meridianu!