Madrid iznenadio listom učesnika

Organizatori Mastersa u Madridu saopštili su preliminarni spisak tenisera koji dolaze na taj turnir ove godine.

Praktično svi najbolji igrači nalaze se na listi, a predvodi ih Novak Đoković.

Srpski as u prijestonicu Španije nije dolazio u prethodne dvije godine - 2020. se nije igralo, dok je 2021. odlučio da ga preskoči.

Novak je ovaj turnir osvajao tri puta (2011, 2016, 2019), a čini se da bi bio glavni favorit i za četvrtu.

U ovom trenutku, na listi učesnika nalaze se i Danil Medvedev i Rafael Nadal, međutim, njihov nastup je pod velikim znakom pitanja.

Rus je operisao kilu, dok Španca muči povreda rebra, koja je operisao po povratku sa Indijan Velsa.

Masters u Madridu je na programu od 2. do 8. maja, a branilac titule je Aleksander Zverev.

Prije ovog turnira, na programu je Masters u Monte Karlu, ali i takmičenja u Barseloni, odnosno Beogradu.

(B92.net)

