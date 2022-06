Mari: Jedino je Lendl pristao da me trenira

Britanski teniser Endi Mari priznao je da su brojni treneri odbili da sarađuju s njim, ali je istakao da je jedino Ivan Lendl pristao, prenosi britanski Bi-Bi-Si (BBC).

Mari je u proteklih nekoliko godina imao dosta problema s povredama, posebno s kukom, koji je morao da operiše nekoliko puta. On je trenutno 51. teniser svijeta.

"Pomaže kada imam Ivana u mom timu. U prošlosti smo imali mnogo uspjeha, dobro se poznajemo, a on i dalje vjeruje u mene. Nema mnogo ljudi i trenera koji su to radili u prethodnom periodu, ali on jeste. Većim dijelom moje karijere, kada sam pregovarao s potencijalnim trenerima, to se dobro završilo. Ovog puta me je mnogo trenera odbilo i bilo mi je teško", rekao je Mari.

Britanski teniser je igrao na turniru u Štutgartu, ali je potom propustio nastup u Kvinsu.

Lendl će treći put u karijeri sarađivati s Marijem. Britanski teniser je za vrijeme saradnje s Lendlom osvojio dvije titule na Vimbldonu, kao i Ju Es open.

"Ne znam za koje trenere biste rekli da su zaista na vrhunskom nivou, koji bi mogli da vam pomognu da osvojite velike turnire. Zahvalan sam Ivanu što se vratio da radi sa mnom i pomogne mi da ostvarim ono što želim", naglasio je Mari.

Britanski teniser će u ponedjeljak igrati u prvom kolu Vimbldona protiv Australijanca Džejmsa Dakvorta.