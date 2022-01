Medvedev: Dijete u meni je prestalo da sanja

Danil Medvedev nije uspio da osvoji drugu grend slem titulu u karijeri.

Ruski teniser je u finalu Melburna u nedjelju izgubio od Rafaela Nadala i tako izgubio priliku da postane broj jedan na svjetskoj listi.

Medvedev je rekao da nije razočaran svojom igrom, kao ni turnirom uopšte, ali bio je vidno neraspoložen zbog odnosa publike na Australijan openu prema njemu.

Danil je rekao da je "dječak u njemu prestao da sanja", ali nije htio da otkrije tajnu do kraja zbog čega se tako osjeća.

"Ovo je priča o dječaku koji je prestao da sanja velike stvari u tenisu. Kada sam bio dijete, gledao sam grend slemove na TV-u, velike zvijezde su igrale, navijači podržavali. Sanjate da budete tamo. I kao junior sam dolazio na grend slemove. Tad shvatite da želite da budete tu i da igrate s najboljim igračima na svijetu. Neću da objašnjavam tačno zašto, ali tokom meča sam shvatio neke stvari. Od sada ću igrati tenis samo za sebe, za moju porodicu, da je obezbijedim, za ljude koji vjeruju u mene. Naravno i za sve Ruse, jer tamo osjećam veliku podršku", naglasio je Medvedev.

On je otišao i korak dalje rekavši da će potpuno okrenuti list i dati prednost onom što osjeća iznutra.

"Objasniću to ovako. Ako postoji turnir na tvrdim terenima u Moskvi, prije Rolan Garosa ili Vimbldona, otići ću tamo, čak i ako propustim Vimbldon ili Rolan Garos ili šta god. Dijete u meni je prestalo da sanja. Dijete će igrati samo za sebe. To je to. To je moja priča", zaključio je Medvedev.

