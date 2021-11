Medvedev: Svako ko ide u Australiju je vakcinisan

Danil Medvedev, branilac pehara na ATP Finalu, priznao je da mu je prošlogodišnji trijumf u Londonu mnogo značio.

Osam najboljih tenisera u ATP trci za 2021. godinu će igrati za posljednji trofej sezone, od 14. do 21. novembra.

Medvedev, koji je prošle godine do pehara došao bez poraza, očekuje velike bitke.

"U tenisu je uvijek tako, sve je u usponima i padovima, vraćanju samopouzdanja. Dolazeći u Pariz prošle godine, osjećao sam da sam skroz van forme, imao sam malo samopouzdanja i nisam bio siguran šta ću postići na posljednjih par turnira u sezoni. Pronašao sam svoj tenis i osvojio oba turnira, pobijedio sam Novaka, Rafu, Dominika Tima na ATP Finalu. Zaista tri teška meča. Bilo je to sjajno, dalo mi je mnogo samopouzdanja za Australiju. Poslije ponovnog gledanja mečeva na YouTubu, vrati vam se samopouzdanje. I mislite, 'i dalje sam u stanju to da uradim", kaže Medvedev.

On je potvrdio da će igrati na Australijan openu, ali i dalje ostaje zatvoren da priča o medicinskim stvarima, prenosi b92.

"Biću na Australijan openu. Kao što sam rekao, odlučio sam tokom karijere da ne pričam o medicinskim stvarima. Ne radi se samo o vakcini, to važi za bilo šta što se tiče mog tijela. Ali stvar sa Australijom je jasna, svako ko ide tamo je vakcinisan", naglasio je drugi igrač svijeta.

Danil je proteklih dana trenirao ponovo sa Novakom Đokovićem, od kog je nedavno izgubio u finalu Mastersa u Parizu.

"Morate da trenirate sa ostalim igračima. Ukoliko mislite, 'on će otkriti moje slabe strane', važ život u tenisu će biti težak. Onda biste mogli da igrate samo sa svojim sparing partnerom. Morate da igrate sa najboljima na svijetu da biste napredovali. Novak i ja smo bili jedini u četvrtak koji su znali da neće biti u istoj grupi", dodao je Danil.

Ruski teniser je rekao da očekuje nastavak velikih borbi između njega i Đokovića.

"Nivo naših mečeva uvijek će biti visok, ali pokušavate da prilagodite svoj stil. Pokušao sam opet da gledam finale Australijan opena i US Opena, a Novak je gledao to finale iz Njujorka, da bi nešto promijenio u Parizu. Obojica smo uradili pravu strav u Parizu, ali je on tog dana igrao bolje. Ništa neće doći lako, morate da se borite tokom cijelog meča", zaključio je Medvedev.

On kampanju u Torinu, u dvorani "Palo Alpitur", počinje u nedjelju protiv Huberta Hurkača.